ಸಚಿನ್ ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಟರ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಏನು?

ನಾವು ಯಾರದ್ದೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊಟೇಲ್‌ ವೇಟರ್‌ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಆಟ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

English summary

India's cricketing legend Sachin Tendulkar has revealed that he was always open to advices for good and it was a waiter's suggestion that helped the former captain improve his batting technique.