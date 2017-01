ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಸೂಪರ್ ಜರ್ಸಿ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜರ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ದಿರಿಸುಗಳನ್ನು ನೈಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 13:30 [IST]

A new year has given way to a new Team India blue jersey which includes "4D Quickness" and "Zero distractions" features. Nike designers engaged with the Indian cricket team athletes to help understand their demands to create the most innovative team kit for Team India," BCCI said today (January 12).