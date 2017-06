ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಬಂದ ಮಲ್ಯಗೆ ಆಯ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ!

ಲಂಡನ್. ಜೂನ್ 11: ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2017ರ 11ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಣಸಾಟ ನೋಡಲು ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಲ್ಯ ಅವರು ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. [ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ : ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ]

'ನಾನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಯರನ್ನು ಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, 'ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ' ಎಂದು ಕರೆದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು.



So, Vijay Mallya and his son were hooted today in London by public. People were shouting -- "chor, chor, give back India's money" . Amazing. — Blue Lemon (@Indopolity) June 11, 2017

ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು ಗೂ ಸಾಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ತಿದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಲಂಡನ್ನಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



Good to see Indian supporters shouted "Chor Chor " after seeing Vijay Mallya entering stadium for watching #INDvSA

👏👏👏👏 — Tamal (@TamalDas8) June 11, 2017

ಮನಿಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಿನ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಭಾರತ ತೊರೆದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲು ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ಹರ ಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿವೆ.



#BREAKING: Vijay Mallya booed at the Oval in London, where the Champion's Trophy game between India and South Africa is taking place. — Republic (@republic) June 11, 2017

ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಚಾರಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. (ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)