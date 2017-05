ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬೈ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಐವರು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಇಂಥವರೇ ತಂಡದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವ ಧೋನಿ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾರುವಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಅವರ ಸಲಹೆಯೂ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ರುಚಿಸಿದೆ.

English summary

The 15-member Indian cricket team for the upcoming Champions Trophy 2017 was announced on Monday (May 8) with five players being kept on stand-by.