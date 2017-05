ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೇ 26ರಿಂದ ಆರಂಭ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2017 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೇ 26ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾರತ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಲಿದೆ.

English summary

Exactly one week after the completion of the Indian Premier League (IPL) 2017, Indian cricketers will play a warm-up match against New Zealand ahead of the ICC Champions Trophy in England and Wales.