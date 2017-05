ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಹ ಯಾವುದದು, ಈ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ! ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಏನು? ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 20:52 [IST]

After the highly popular 'Mauka-Mauka' advertisements during T20I and ODI World Cups, broadcasters have now released another ad campaign on India-Pakistan rivalry ahead of Champions Trophy 2017.