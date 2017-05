ಮನೀಶ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ, ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 19: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೂರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೀಶ್ ಬದಲಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ) ತಿಳಿಸಿದೆ.[15 ಸದಸ್ಯರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟ]

ಐಪಿಎಲ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 396 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Uh oh. Unfortunate Manish Pandey will miss the Champions Trophy because of a side strain. Dinesh Karthik replaces him