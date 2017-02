ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು, ಅಜರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೊಹ್ಲಿ

ಪ್ರವಾಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಾ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 15:16 [IST]

English summary

Indian captain Virat Kohli today (February 13) broke Mohammad Azharuddin's record after leading the team to a comprehensive 208-run victory over Bangladesh in the one-off Test here in Hyderadbad.