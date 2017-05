ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೌಲರ್ ಗೆ 10 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ!

ಕೇವಲ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 92ರನ್ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕಂತಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೌಲರ್ ಗೆ ಮೇ2 ರಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧದ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

English summary

Bangladesh today (May 2) imposed a 10-year ban on a bowler who deliberately lost a match by conceding 92 runs off just four legal deliveries in protest at umpiring decisions.