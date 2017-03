ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಆಘಾತ! ಐಪಿಎಲ್ 2017ನಿಂದ ಜೆ ಪಿ ಡುಮಿನಿ ಔಟ್!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಜೆ.ಪಿ ಡುಮಿನಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 20, 2017, 21:49 [IST]

English summary

Delhi Daredevils' South Africa star Jean-Paul Duminy has withdrawn from the upcoming 10th edition of the Indian Premier League (IPL).