2016 ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್: ಕೊಹ್ಲಿ ನಂ. 1

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಂತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The outgoing year 2016 belonged to India's batting masterclass Virat Kohli. 'Run Machine' Kohli has been in a superlative form across all formats, hence the year belongs to him.