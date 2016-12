2016ರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 15:00 [IST]

English summary

India's 'Run Machine' Virat Kohli stamped his authority in the 2016 in almost every format of the game, but his domination upon bowlers in 2016 began with ODI series against Australia.