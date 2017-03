ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆ ದಿನದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ವಾಪಸ್: ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ

ಐದು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದಾಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ��ಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಣ ವಾಪಸ್ಸಾತಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 10:18 [IST]

English summary

As India vs Australia 2nd cricket test match concluded a day before its formal schedule, Karnataka Cricket association which had hosted the match has decided to refund final day ticket amount to fans.