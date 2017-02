ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2017ರ ಟಾಪ್ 10 ಖರೀದಿ

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹರಾಜು ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಹಾಗೂ ಟಿ. ನಟರಾಜನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಕೋಟಿ ರು. ಗಳಿಸಿದ್ದು.

English summary

This year's Indian Premier League (IPL 2017) auction fetches some surprises to the tournament enthusiastics, as England Batman Ben Stokes got very high price of about Rs. 14.50 crores than expected. Among Indian players Tamilnadu talent T. Natarajan suddenly grabbed the spotlight for getting Rs. 3 crore.