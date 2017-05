ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಹೆಸರು

ಈ ಬಾರಿಯ ಅರ್ಜನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Monday recommended India's top-order batsman Cheteshwar Pujara and women crickter Harmanpreet Kaur for the prestigious Arjuna award.