ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣಿರೆರಚಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರುವ ಆಸೆ ಕಮರಿದ ಬಳಿಕ ವೇಗಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ಅಡುವ ಅಸೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತಣ್ಣಿರೆರಚಿದೆ.

English summary

Tainted Indian speedster S Sreesanth, who was expecting to return to cricket, was dealt a blow when the Board of Control for Cricket in India (BCCI) denied him an NOC to play in the Scotland cricket league.