ದೇವಧರ್ ಟ್ರೋಫಿ : ಭಾರತ ಬ್ಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕ

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಬಿ ದೇವಧರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2017ಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ 'ಬ್ಲೂ' ಹಾಗೂ ಭಾರತ 'ರೆಡ್' ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The All India Senior Selection Committee have announced the players for India 'Blue' and India 'Red' squads for Professor DB Deodhar Trophy 2017.