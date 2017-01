ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರಾಫತ್ ಸನ್ನಿ ಬಂಧನ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರಾಫತ್ ಸನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅರಾಫತ್ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bangladeshi cricketer Arafat Sunny was arrested on Sunday over alleged infringement to privacy of a woman, police said