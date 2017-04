ಕೇವಲ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 92ರನ್ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಬೌಲರ್!

ಅಂಪೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ರೊಬ್ಬರು, ಕೇವಲ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 92ರನ್ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕಂತಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 17:49 [IST]

English summary

A Bangladeshi cricket team conceded 92 runs in just four balls to deliberately lose a match in what they called a protest over biased umpiring in their league