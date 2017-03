ವಿಡಿಯೋ: ಧೋನಿ ಮಗಳಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಹೆಸರು ಕಂಠಪಾಠ!

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಪುಣೆ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಝೀವಾ, ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Thursday, March 23, 2017, 7:46 [IST]

English summary

Baby Ziva daughter of Pune team player MS Dhoni learns names of IPL Teams from her mother Sakshi Dhoni. Two year old Ziva learns 6 names, While there are eight teams in the cash-rich league which is set to get underway from April 5,2017.