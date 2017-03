ಆಸೀಸ್ ನ ವೇಗಿ ಶಾನ್ ಟೈಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ!

ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ 34 ವರ್ಷದ ಆಸೀಸ್ ನ ವೇಗಿ ಶಾನ್ ಟೈಟ್ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 7:43 [IST]

English summary

Australian fast bowler Shaun Tait on Monday (March 27) announced his retirement from international cricket due to a chronic elbow injury.