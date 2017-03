ಆಸೀಸ್ ವೇಗಿ ಶಾನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಂಟು 'ಟೈಟ್' ಆಯ್ತು!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗಿ ಶಾನ್ ಟೈಟ್ ಅವರು ಈಗ ಭಾರತದೊಡನೆ ತಮ್ಮ ನಂಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ Overseas Citizen of India (OCI) ಎಂಬ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

English summary

Australian fast bowler Shaun Tait, who is married to an Indian model, has officially become an Overseas Citizen of India (OCI).