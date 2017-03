ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ತಿವಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಆಸೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಎಡ್ ಕೋವನ್ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ತಿವಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Recalling a run-in with Virat Kohli, former Australia opener Ed Cowan on Thursday (March 31) said he once felt like picking up a stump and stabbing the current India captain after being told something "highly inappropriate".