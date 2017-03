ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಟೆಸ್ಟ್: ಆಸೀಸ್ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್

ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ; ಆದರೂ, ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ.

Saturday, March 25, 2017

Kuldeep Yadav took four wickets on his Test debut to restrict Australia to 300 in their first innings on Day 1 of the fourth Test match in Dharamsala. The 22-year old finished with figures of 4/68 while Umesh Yadav took two wickets. Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja and Bhuvneshwar Kumar took one each.