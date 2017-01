ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಭಾನುವಾರ(ಜನವರಿ 15) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ನಾಯಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Australia today (January 15) named 4 spinners in their 16-man Test squad for the tour of India in February and March.