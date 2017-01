ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 18ರಂದು ನ್ಯಾ. ಲೋಧಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಮನವಿ

English summary

Attorney general Mukul Rohatgi requested the supreme court to reverse its verdict of july 18, 2016, which directed the BCCI to implement Lodha Committee recommendations.