ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಾಸೀಂ ಅಕ್ರಂ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್

ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 31 ಬಾರಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ರಂ ವಿರುದ್ಧ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

A local court in Karachi on Tuesday (January 10) issued arrest warrant against former star cricketer Wasim Akram, after he failed to appear before the court during last 31 hearings of a case.