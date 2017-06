ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 07 : ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪಿನ್ ದಿಗ್ಗಜ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಾ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾರದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ನಾನು ನೀಡದೆ ಇರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾರ್ನ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.[ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಕುಂಬ್]



47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರಲು ದುಬಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.[ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೆಗಲಿಗೆ ?]

Re Indian coaching position. I was in a lift & was asked if I would put my hat in the ring I said "India can't afford me" tongue in cheek !

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

Ps re @imVkohli & I would work well together as a quote, this is totally made up. I never said that to anyone, very disappointing journalism