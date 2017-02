ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ : ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಬದಲಿಗೆ ಕುಲದೀಪ್

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 16:42 [IST]

English summary

Indian legspinner Amit Mishra has been ruled out of the one-off Test against Bangladesh due to an injury. He will be replaced by the uncapped youngster Kuldeep Yadav.