ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಕುಕ್!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಅಲೆಸ್ಟರ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸೋಮವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 06)ದಂದು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Alastair Cook today (February 6) stepped down as England's Test captain, England and Wales Cricket Board (ECB) has confirmed.