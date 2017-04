ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

England all-rounder Ben Stokes is geared up for the Indian Premier League (IPL) 2017. Ahead of the Twenty20 tournament, the Rising Pune Supergiant (RPS) player picked his "Dream XI".