ಶೂಟೌಟ್ ನಿಂದ ಬಚಾವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಾಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜದ್ರಾನ್, ಈ ರೀತಿ ಶೂಟೌಟ್ ನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Afghanistan Fast bowler Shapoor Zadran Survived in Brutal firing on his car last day. #cricket pic.twitter.com/8cJF39UYUM

English summary

Afghanistan pacer Shapoor Zadran has reportedly been attacked by unknown gunmen in the country's capital Kabul on Saturday (Jan 7).