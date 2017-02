ಐಪಿಎಲ್ 10: 4 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ 18ರ ಪೋರ!

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

It is the historic day for Afghanistan cricket as Leg Spinner Rashid Khan Arman sold to Sunrisers Hyderabad for Rs. 4 crore in IPL auction 2017. One more player Mohammad Nabi also sold to Sunrisers Hyderabad for Rs. 30 lakhs in this auction.