ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಗಾ ಸಮಿತಿ ಸೇರದಿರಲು ನಾರಿಮನ್ ನಿರ್ಧಾರ

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗುವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸೇರದಿರಲು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಫಾಲಿ ಎಸ್ ನಾರಿಮನ್ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 13:15 [IST]

English summary

Senior advocate Fali S Nariman has refused to take up the job of suggesting members to govern the Board of Control for Cricket in India (BCCI).