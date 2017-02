ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಅವರು ಭಾರತ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 13:03 [IST]

English summary

South Africa captain and aggressive batsman AB de Villiers surpassed former India skipper Sourav Ganguly's record to become the fastest cricketer to complete 9,000 one-day international runs during the third ODI against New Zealand in Wellington, on Saturday (Feb 25).