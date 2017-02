ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೈಡ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Friday, February 17, 2017, 11:23 [IST]

English summary

The Indian Premier League (IPL) 2017 Players Auction will be held in Bengaluru on February 20 (Monday) with 351 cricketers set to go under the hammer.