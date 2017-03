4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಜಡೇಜ ಆಸರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 32 ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ

ಧರ್ಮಾಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 332 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 32 ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

India were restricted to 332 in 118.1 overs and took a paltry yet moral booster 32 run lead against Australia on the on third day of the fourth Test here on Monday (March 27).