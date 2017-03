4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ : 2ನೇ ದಿನ ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ 64/1

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 300 ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಪಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 10:30 [IST]

English summary

After bowling out Australia for 300, India today (March 26) will look to score as many runs as possible at the HPCA Stadium.