4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಗಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್

ಬಲಗಾಲು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 2016ರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Fast bowler Mohammed Shami has been added to the Indian squad on the eve of the 4th and series-deciding Test against Australia.