ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ

ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 14: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ. ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 181ರನ್ನಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 171ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಪೂರ್ಣ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿ

ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ : 487 ಆಲೌಟ್

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ : 135 ರನ್ ಫಾಲೋ ಆನ್

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ : 181 ಆಲೌಟ್ (ನಿರೋಶನ್ ಡಿಕ್ ವಾಲಾ 41, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ 68/4. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 32/3)

Virat kohli Another Records, Fifty Plus Average In All Three Formats | Oneindia Kannada

ಪ್ರೊಪೋಸಲ್‏ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ - ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ !