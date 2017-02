ಪುಣೆ ಟೆಸ್ಟ್: ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆಗೆ 333 ರನ್ ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು

ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Chasing 441 runs for victory on Day 3 of the first Test against Australia, India crashed to 107 all out in its second inning which led to the home side to suffer 333 runs defeat.