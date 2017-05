ಮುಂಬೈ ಮಣಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್: ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸು ಜೀವಂತ

ಅನಿವಾರ್ಯ ಗೆಲುವು ತಂಡಕ್ಕೀಗ ದಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನು ತಾನು ಆಡಲಿರುವ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಿದೆ.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 0:32 [IST]

English summary

Kings XI Punjab team wins its crucial but must win match over Mumbai Indians on May 11, 2017.