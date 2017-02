ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಸಿಂಧು

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಟ್ಲರ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 14:08 [IST]

English summary

Olympic silver medallist PV Sindhu continued to reach new heights as she became the second Indian woman to break into the top 5 in the latest BWF World Rankings.