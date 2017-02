BMW ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್-BMW ಗಾಲ್ಫ್ ಕಪ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಷನಲ್ 2017 ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು.

English summary

BMW India kick started its much awaited golf tournament – BMW Golf Cup International 2017 in Bangalore. The BMW Golf Cup International 2017 will be held across twelve cities in India–Chennai, Bangalore, Hyderabad, Jaipur, Chandigarh, Ahmedabad, Mumbai, Pune, Kolkata, Lucknow, Noida and Gurgaon