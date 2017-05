ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕ ಈ ಚಾಲಕ. 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರುಹಾನ್ ಆಳ್ವ, 60ಸಿಸಿ ಈಸಿ ಕಾರ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Ruhaan Alva, a 10-year old schoolboy from Bengaluru, missed a second consecutive win in the 60cc class by a whisker and settled for second spot in the third round of the Italian Easykart Championship here on Sunday (May 14).