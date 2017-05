ಅಜ್ಲಾನ್ ಶಾ ಹಾಕಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 4-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 18:35 [IST]

English summary

India beats Newzealand by 4-0, to win bronze medal in Azlan Shaw Hockey tournament on May 6, 2017.