ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್: ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ 4ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಔಟ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಆಂಡಿ ಮರೆ ಅವರು 4ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಶ್ವದ ನಂ.50ನೆ ಆಟಗಾರ ಮಿಶ್ಚಾ ಝ್ವೆರೆವ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Unseeded German Mischa Zverev produced a bold display of tennis to shock top seed Andy Murray 7-5, 5-7, 6-2, 6-4 in the fourth round of the Australian Open here on Sunday (Jan 22).