ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ : ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ : ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2009ರ ವಿಜೇತ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು ಗ್ರಿಗೋರ್ ಡಿಮಿಟ್ರೊವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಫೆಡರರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Australian Open: Rafael Nadal makes it to the final clash with Roger Federer