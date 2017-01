ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್‌: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಔಟ್!

ವಿಶ್ವದ ನಂ 2 ಆಟಗಾರ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ ಗುರುವಾರದಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸೋಲುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬಾರಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್‌ ನ ಎರಡನೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಜೊಕೊವಿಕ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Denis Istomin of Uzbekistan played the match of his life on Thursday (Jan 19) when he defeated world number two Novak Djokovic of Serbia at the Australian Open.