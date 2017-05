ಏಷ್ಯನ್ ಕುಸ್ತಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಂಚು

ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರೂ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಜಪಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಮೂವರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

English summary

Three Indian women wrestlers, including Rio Olympics bronze medallist Sakshi Malik and Vinesh Phogat, settled for a silver medal each in their respective weight categories at the Asian Wrestling Championship on Friday. Ritu Phogat, meanwhile, bagged a bronze medal in women's 48kg category.